Visites guidées Bois sacrés, une histoire des origines de Chartres C’Chartres Archéologie Chartres

Visites guidées Bois sacrés, une histoire des origines de Chartres C’Chartres Archéologie Chartres mercredi 20 août 2025.

Eure-et-Loir

Visites guidées Bois sacrés, une histoire des origines de Chartres C’Chartres Archéologie 2 Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-20 15:00:00

fin : 2025-08-31 16:00:00

Date(s) :

2025-08-20

Pour la toute première fois, les bois retrouvés dans le sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-Au-Val sont présentés au public, à l’occasion d’une exposition qui leur est dédiée…

L’archéologie se conjugue avec l’art et l’artisanat pour illustrer les prouesses techniques du plafond à caissons et vous proposer une immersion dans le somptueux nymphée qui les abritait, marque de l’importance de Chartres à l’époque gallo-romaine. Guidés par une médiatrice, vous saurez tout de cette découverte exceptionnelle ! 8 .

2 Rue Georges Brassens

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26

English :

For the very first time, the wood found in the Gallo-Roman sanctuary at Saint-Martin-Au-Val is being presented to the public in an exhibition dedicated to it…

German :

Zum allerersten Mal werden die Hölzer, die im gallo-römischen Heiligtum von Saint-Martin-Au-Val gefunden wurden, in einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert….

Italiano :

Per la prima volta, il legno rinvenuto nel santuario gallo-romano di Saint-Martin-Au-Val viene presentato al pubblico in una mostra ad esso dedicata…

Espanol :

Por primera vez, la madera hallada en el santuario galo-romano de Saint-Martin-Au-Val se presenta al público en una exposición dedicada a ella…

L’événement Visites guidées Bois sacrés, une histoire des origines de Chartres C’Chartres Archéologie Chartres a été mis à jour le 2025-06-22 par OT CHARTRES