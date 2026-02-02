Visites guidées Cathédrale et Centre Historique Bourges

Visites guidées Cathédrale et Centre Historique

Début : Lundi 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-11-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-11 2026-04-19 2026-05-01 2026-05-15 2026-05-24 2026-06-06 2026-07-04 2026-07-12 2026-09-05 2026-09-26 2026-11-11 2026-12-26

Découvrez Bourges lors d’une visite guidée menée par un guide-conférencier. Explorez les grandes étapes de son histoire, la cathédrale Saint-Étienne, classée UNESCO, et une partie du centre historique.

Laissez-vous séduire par Bourges et son histoire lors d’une visite guidée conviviale et enrichissante, animée par un guide-conférencier. Cette balade commentée vous invite à remonter le temps et à découvrir les grandes étapes qui ont façonné la ville, à travers ses monuments emblématiques et ses quartiers chargés d’âme. Incontournable de la visite, la cathédrale Saint-Étienne, joyau de l’art gothique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous impressionnera par son architecture et les récits qui l’entourent. Vous poursuivrez ensuite votre découverte dans une partie du centre historique, entre ruelles pittoresques, maisons à pans de bois et places pleines de charme.

Départ garanti à partir de 2 personnes.

Durée 2 heures, pour une immersion complète au cœur de Bourges. 7 .

English :

Guided tours of the Cathedral and Historic Centre.

