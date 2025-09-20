Visites guidées Château de Trélon Trelon

Visites guidées Château de Trélon Trelon samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées 20 et 21 septembre Château de Trélon Nord

Tarif spéciaux pour les JDP: Adultes 6 euros au lieu de 10. Jeunes adultes <16ans 4 euros au lieu de 8 et gratuit pour les moins de 12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00 Fin : 2025-09-21T10:00:00 - 2025-09-21T17:00:00

Château de la princesse de Merode à Trelon, un lieu magnifique, des collections superbes, une famille au prestige incroyable… Visiter Trélon, c’est voyager dans le temps en parcourant l’Europe. François ler, Charles Quint, le roi Louis-Philippe, le roi Léopold, le pape Pie IX et tant d’autres figures illustres seront nos compagnons, de guerres en révolutions, de salons en champs de batailles.

Visite guidée 3/4h

Tarif réduit JDP

Château de Trélon Place de la Piquerie – 59132 Trélon Trelon 59132 Nord Hauts-de-France Maison seigneuriale fin XVIe siècle sur un site fortifié dès 1147. Demeure restaurée et embellie par la famille de Merode au XVIIIe siècle (1701-1731) et au XIXe siècle (1850-1890). (Route) RD 951 d’Avesnes à Chimay ou RD 963 de Liessies à Trélon.

château de Trélon