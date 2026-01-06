Visites guidées Châteaux en fête Route du Château de Commarque Les Eyzies

Visites guidées Châteaux en fête

14h et 16h. Visites guidées qui vous feront découvrir, l’histoire riche et singulière du site à travers un récit vivant et des anecdotes captivantes. Sans réservation. Inclus dans le prix du billet. 8,50€ à 10,50€

Les visites guidées assurées par nos médiateurs culturels et étudiants en histoire, histoire de l’art et archéologie vous apportent un récit vivant et un éclairage historique sur la complexité de ce site à nulle autre pareil.

Suivez-les depuis la vallée du site jusqu’au corps de logis du château. Plongez-vous dans l’histoire du lieu au fil d’anecdotes historiques qui éveilleront votre curiosité et vous en apprendront davantage sur le riche passé du site.

Route du Château de Commarque Château de Commarque Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 00 25 reservation@commarque.com

2pm and 4pm. Guided tours to discover the site?s rich and unique history through lively narration and captivating anecdotes. No reservation required. Included in ticket price. 8.50? to 10.50?

