Visites guidées. Concours de maquettes. Chapelle des Carmes Ardres

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visites guidées de la chapelle des Carmes, du Bastion royal et de l’église.

Concours de maquettes ouvert à tous sur le thème des fortification d’Ardres ; atelier avec la présence d’un architecte et d’un plasticien.

Chapelle des Carmes Ardres Ardres 62610 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://acha-ardres.fr/ https://www.facebook.com/acha.ardres Visites guidées de la Chapelle des Carmes, du Bastion royal et de l'Église.

Concours de maquettes des fortifications ouvert à tous. Atelier avec plasticien.

Concours de maquettes des fortifications ouvert à tous. Atelier avec plasticien. Parking sur la Place d’Armes

ACHA & Ministère de la Culture