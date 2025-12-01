Visites guidées Contes et légendes de Provence

Dimanche 21 décembre 2025 de 11h30 à 12h30.

Samedi 27 décembre 2025 de 11h30 à 12h30.

Dimanche 28 décembre 2025 de 11h30 à 12h30. Dans les rues du village Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 11:30:00

fin : 2025-12-28 12:30:00

Date(s) :

2025-12-21 2025-12-27 2025-12-28

La Provence ne se raconte pas seulement à travers ses paysages et ses monuments, mais aussi par les contes et légendes qui envoûtent les lieux depuis des siècles.

Visites gratuites sur réservation à l’Office de tourisme

Au fil de cette visite, rencontrez des personnages mythiques, plongez dans des récits qui traversent les âges, des mythes antiques aux apparitions fantomatiques du XIXe siècle. Quels mystères entourent le château des Baux ?

Une expérience magique juste avant la tombée de la nuit. .

Dans les rues du village Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

The story of Provence is told not only through its landscapes and monuments, but also through the tales and legends that have enchanted the region for centuries.

Free tours on reservation at the Tourist Office

L’événement Visites guidées Contes et légendes de Provence Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme des Baux de Provence