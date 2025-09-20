Visites guidées conviviales de l’usine historique Savonnerie Rampal Latour – Usine historique Salon-de-Provence

Réservation recommandée :http://www.rampal-latour.fr

Savonnerie Rampal Latour – Usine historique 71 rue Félix Pyat 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 70 71 60 94 https://www.rampal-latour.fr [{« link »: « http://www.rampal-latour.fr »}] Maîtres Savonniers depuis 1828, Entreprise du Patrimoine Vivant, la savonnerie Rampal Latour vous ouvre ses portes pour vous partager son savoir-faire dans l’art de fabriquer des produits éthiques et authentiques pour le corps et la maison. Elle retracera tout au long du parcours guidé son histoire et ses évolutions. Une visite ludique, intéressante pour tous dans un cadre unique, une usine restée dans son jus depuis plus d’un siècle. parking : Gare – Blazots – Morgan

Savonnerie Rampal-Latour