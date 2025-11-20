Visites guidées costumées

Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-23

2025-12-22 2025-12-29

Pendant les vacances de Noël, les guides du musée de la Cavalerie revêtissent des tenues d’époque pour proposer une expérience immersive des visites guidées costumées qui plongent le public au cœur de deux grandes périodes de l’histoire de la Cavalerie.

Un voyage vivant au cœur de l’Histoire de la Cavalerie française !

Au cours de ces visites animées, les visiteurs suivent le quotidien des cavaliers, de leurs missions à leurs équipements, et s’immergent dans les grands événements qui ont marqué l’histoire de la Cavalerie, du Premier Empire à la Seconde Guerre mondiale. Les enfants peuvent également manipuler des objets d’époque pour mieux comprendre la vie des cavaliers.

AU PROGRAMME

A 14h 1800 1870, la gloire de la Cavalerie

Accompagnés d’un hussard, les visiteurs revivent l’âge d’or de la Cavalerie française, de Napoléon Ier à Napoléon III, à travers anecdotes, faits d’armes et récits du quotidien des cavaliers.

A 15h 1910 1945, la renaissance de la Cavalerie

Guidés par un cavalier de 1940, ils découvrent une période clé marquée par les mutations tactiques, techniques et humaines ayant conduit la Cavalerie des chevaux aux blindés.

INFOS PRATIQUES

️ Dates les 22, 23, 29 et 30 décembre 2025

Musée de la Cavalerie, place Charles de Foucauld à Saumur

Ces jours-là, le musée sera accessible pour des visites libres au tarif habituel de 10h00 à 17h00.

Horaires 14h00 1800 1870, la gloire de la Cavalerie

15h00 1910 1945, la renaissance de la Cavalerie

⏰ Durée 30 minutes de visite guidée costumée

️ Tarif adulte (à partir de 16 ans) tarif normal + visite guidée en français avec supplément de 3€ par personne

Tarif enfant (de 7 à 16 ans) tarif normal, visite guidée sans supplément

Enfant -7 ans gratuit

Afin de garantir une visite guidée costumée agréable à tous nos visiteurs, nous limitons le nombre de places à 30 par visite.

Réservations conseillées.

BILLETTERIE EN LIGNE https://boutique.museedesblindes.fr/nos-musees/musee-de-la-cavalerie

PRECISIONS HORAIRES

Du lundi 22 au mardi 23 décembre 2025 à partir de 14h et à partir de 15h.

Du lundi 29 au mardi 30 décembre 2025 à partir de 14h et à partir de 15h. .

Place Charles de Foucauld Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 69 23 contact@museedesblindes.fr

English :

During the Christmas vacations, the Cavalry Museum?s guides don period costumes to offer an immersive experience: costumed guided tours that plunge the public into the heart of two major periods in the history of the Cavalry.

German :

Während der Weihnachtsferien ziehen die Fremdenführer des Kavallerie-Museums historische Kleidung an, um ein immersives Erlebnis zu bieten: Kostümführungen, die das Publikum in zwei große Epochen der Geschichte der Kavallerie eintauchen lassen.

Italiano :

Durante le festività natalizie, le guide del Musée de la Cavalerie indossano costumi d’epoca per offrire un’esperienza immersiva: visite guidate in costume che immergono i visitatori nel cuore di due importanti periodi della storia della Cavalleria.

Espanol :

Durante las vacaciones de Navidad, los guías del Museo de la Caballería se enfundan en trajes de época para ofrecer una experiencia inmersiva: visitas guiadas disfrazadas que sumergen a los visitantes en el corazón de dos grandes periodos de la historia de la Caballería.

