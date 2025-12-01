Visites guidées dans les collections permanentes

40 Rue du Hochberg Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-31 2026-01-02

Visites guidées d’1h dans les collections permanentes Les médiatrices du musée vous proposent des rendez-vous dans les collections permanentes pour vous parler de thématiques spécifiques !

Visites guidées d’1h dans les collections permanentes

Les médiatrices du musée vous proposent des rendez-vous dans les collections permanentes pour vous parler de thématiques spécifiques ! .

40 Rue du Hochberg Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 08 14

English :

1-hour guided tours of the permanent collections: The museum’s mediators offer guided tours of the permanent collections on specific themes!

German :

Einstündige Führungen durch die ständigen Sammlungen Die Vermittlerinnen des Museums bieten Ihnen Termine in den ständigen Sammlungen an, um mit Ihnen über bestimmte Themen zu sprechen!

Italiano :

Visite guidate di un’ora alle collezioni permanenti: I mediatori del museo saranno lieti di accompagnarvi in una visita guidata alle collezioni permanenti per parlare di temi specifici!

Espanol :

Visitas guiadas de 1 hora a las colecciones permanentes: Los mediadores del museo estarán encantados de acompañarle en una visita guiada por las colecciones permanentes para hablar de temas específicos

L’événement Visites guidées dans les collections permanentes Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre