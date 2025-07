Visites guidées dans les jardins de l’Altwasser Drusenheim

Visites guidées dans les jardins de l’Altwasser Drusenheim jeudi 28 août 2025.

Visites guidées dans les jardins de l’Altwasser

Rue de Dalhunden Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Jeudi 2025-08-28 09:30:00

fin : 2025-08-28 11:00:00

2025-08-28

Situés à la transition entre la forêt rhénane et la ville, les Jardins de l’Altwasser offrent une promenade mêlant nature et créativité. Partez à leur découverte au cours d’une visite guidée passionnante, au cœur de la commune de Drusenheim, labellisée 4 fleurs depuis 2007 et Fleur d’Or 2022. Avec 12 000 plantes sur l’ensemble de la commune en 2024 et des massifs soigneusement entretenus, le site de 4 hectares illustre un savoir-faire remarquable en matière de fleurissement et de gestion écologique. La visite se conclut par un moment d’échange convivial autour d’un petit pot, en lien avec le fleurissement et les merveilles découvertes. 0 .

Rue de Dalhunden Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 44 08 accueil@ot-paysrhenan.fr

