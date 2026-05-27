Drusenheim

Visites guidées dans les jardins de l’Altwasser

Rue de Dalhunden Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 09:30:00

fin : 2026-07-01 11:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Situés à la lisière de la forêt rhénane et du tissu urbain, les Jardins de l’Altwasser invitent à une promenade où la nature dialogue avec la créativité.

Partez à leur découverte lors d’une visite guidée captivante, au cœur de la commune de Drusenheim, fièrement labellisée 4 Fleurs depuis 2007 et distinguée par la Fleur d’Or 2022.

Avec près de 12 000 plantes pour le fleurissement estival dont 40% de plantes vivaces et bulbes, réutilisables par la suite dans les autres massifs de la ville,réparties sur l’ensemble de la commune en 2025 et des massifs minutieusement entretenus, ce site de 4 hectares témoigne d’un savoir-faire exemplaire en matière de fleurissement et de gestion écologique.

La visite s’achève par un moment d’échange convivial autour d’un petit verre, propice au partage et à la discussion sur le fleurissement et les merveilles découvertes. 0 .

Rue de Dalhunden Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 44 08 accueil@ot-paysrhenan.fr

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English :

L’événement Visites guidées dans les jardins de l’Altwasser Drusenheim a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme du Pays Rhénan