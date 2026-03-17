Visites guidées Dans tous les sens

Place du Château Montmirail Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 18:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Venez explorer le château en famille en éveillant vos cinq sens. Le voyage débutera au son des échos musicaux dans le salon. Vous pourrez ressentir les arômes d’autrefois dans les anciennes cuisines, savourer les anecdotes de la salle à manger, ressentir la fraîcheur des pierres des salles d’armes, et observer les contrastes entre la lumière du rez-de-chaussée et l’obscurité des cachots. Arrivez 10 min avant l’horaire choisi. Présentez-vous à la billetterie du château.

La visite passe par plusieurs escaliers. Photos autorisées sans flash à l’intérieur. Départs en visite guidée à

14h30 15h30 16h30 17h30. Durée d’une visite env. 1h00. Tarifs 8€/adulte 6€ Jeunes de 6 à 17 ans, étudiants, personnes en situation de Handicap et un accompagnant, demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif Gratuit

Enfant de moins de 6 ans. Réservations fortement conseillées. .

Place du Château Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 72 71 contact@chateaudemontmirail.com

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L’événement Visites guidées Dans tous les sens Montmirail a été mis à jour le 2026-03-17 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude