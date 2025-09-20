Visites guidées dans une maison pavée de mosaïques gallo-romaines Maison Sentex Saint-Sever

Visites guidées dans une maison pavée de mosaïques gallo-romaines 20 et 21 septembre Maison Sentex Landes

2 €. Gratuit -10 ans. Réservation obligatoire. Nombre de places limité à 10 personnes. Départ des visites à : 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30.

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées de la maison Sentex, entièrement pavée de mosaïques provenant de la villa gallo-romaine d’Augreilh et de la collection de faïences de la famille Sentex, essentiellement de Samadet. découvrez également la nouvelle reconstitution d’un cabinet médical de la fin du 19° siècle.

Maison Sentex 9 place de Verdun, 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 76 34 64 http://www.landes-chalosse.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 76 34 64 »}] Maison familiale du Docteur Sentex. Mosaïques de l’époque gallo-romaine recouvrant entièrement le sol du rez-de-chaussée et collection de faïences du XVIIIe siècle.

©SPL Landes Chalosse