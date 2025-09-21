Visites guidées d’Aspet Mairie d’Aspet Aspet

Visites guidées d’Aspet Mairie d’Aspet Aspet dimanche 21 septembre 2025.

Visites guidées d’Aspet Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Mairie d’Aspet Haute-Garonne

Gratuit (offert par la commune d’Aspet). Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visites guidées d’Aspet

10h – 12h30 : visite du patrimoine architectural d’Aspet (adultes)

14h – 16h30 : visite guidée d’Aspet pour les familles

Visites gratuites sur inscription auprès de Nathanaël Roussel VNP au 06 08 67 46 04

Départ des visites sous la halle de la mairie

Mairie d’Aspet 14 place de la République, 31160 Aspet Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie 05 61 88 40 22 https://mairie-aspet31.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 67 46 04 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Commune d’Aspet