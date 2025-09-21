Visites guidées d’Aspet Mairie d’Aspet Aspet
Visites guidées d’Aspet Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Mairie d’Aspet Haute-Garonne
Gratuit (offert par la commune d’Aspet). Réservation obligatoire.
Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00
Visites guidées d’Aspet
10h – 12h30 : visite du patrimoine architectural d’Aspet (adultes)
14h – 16h30 : visite guidée d’Aspet pour les familles
Visites gratuites sur inscription auprès de Nathanaël Roussel VNP au 06 08 67 46 04
Départ des visites sous la halle de la mairie
Mairie d’Aspet 14 place de la République, 31160 Aspet Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie 05 61 88 40 22 https://mairie-aspet31.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 67 46 04 »}]
