VISITES GUIDÉES D’AVRIL Banyuls-sur-Mer
VISITES GUIDÉES D’AVRIL Banyuls-sur-Mer mercredi 1 avril 2026.
VISITES GUIDÉES D’AVRIL
4 Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – – 7
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-01
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-28 2026-04-29
Partez à la découverte des richesses patrimoniales de la ville avec notre Guide de Pays Patricia. Un moment de partage et de convivialité en famille, en couple ou en solo. Plusieurs thématiques sont abordées l’histoire de la ville, sa géographie, son économie et ses patrimoines.
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4 Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58
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English :
Discover the town’s rich heritage with our local guide Patricia. A moment of sharing and conviviality for families, couples or individuals. Several themes are covered: the town?s history, geography, economy and heritage.
L’événement VISITES GUIDÉES D’AVRIL Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DE BANYULS SUR MER
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