Visites guidées de Château-Renard et son château Office de tourisme Cléry Betz Ouanne Château-Renard

Visites guidées de Château-Renard et son château Office de tourisme Cléry Betz Ouanne Château-Renard samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées de Château-Renard et son château Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Office de tourisme Cléry Betz Ouanne Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visites guidées de Château-Renard et son château

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme Cléry Betz Ouanne et le Syndicat d’Initiative de Château-Renard vous invitent à vivre une journée exceptionnelle à la découverte de Château-Renard et de son château. Exceptionnellement ouvert au public une seule fois dans l’année, le château se dévoilera à travers des visites guidées spécialement organisées pour cette occasion.

Programme des visites guidées :

Deux visites commentées de Château-Renard : 10h et 14h

Deux visites commentées du château de la Motte : 11h et 15h

Tout au long de la journée, le parc du château accueillera le Festival de l’Art dans les mains. Animations, causeries et rencontres artistiques viendront rythmer ce rendez-vous festif où patrimoine et création se rencontrent.

Une journée riche en découvertes et en émotions, à partager en famille ou entre amis !

Office de tourisme Cléry Betz Ouanne 45 place de la République 45220 Château-Renard Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire 0238285271 https://www.entreloiretseine.com/ https://www.facebook.com/tourisme3CBO/;https://www.instagram.com/tourismeclerybetzouanne/

Visites guidées de Château-Renard et son château

3CBO