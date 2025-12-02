VISITES GUIDEES DE DECEMBRE Banyuls-sur-Mer

VISITES GUIDEES DE DECEMBRE

4 Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 4.5 – 4.5 –

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-02

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-02 2025-12-03 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-30 2025-12-31

Partez à la découverte des richesses patrimoniales de la ville avec notre Guide de Pays Patricia. Un moment de partage et de convivialité en famille, en couple ou en solo. Plusieurs thématiques sont abordées l’histoire de la ville, sa géographie, son économie et ses patrimoines.

English :

Discover the town’s rich heritage with our local guide Patricia. A moment of sharing and conviviality for families, couples or individuals. Several themes are covered: the town?s history, geography, economy and heritage.

