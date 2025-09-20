Visites guidées de la Basilique de Guingamp en breton Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours Guingamp

Visites guidées de la Basilique de Guingamp en breton Samedi 20 septembre, 14h30, 15h30 Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours Côtes-d’Armor

Visites gratuites à 14h30 et à 15h30, ce samedi 20 septembre.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les spécificités de la Basilique de Guingamp dans le cadre d’une visite guidée intérieure et extérieure proposée en breton par Patrick Salaun – Ti ar vro Gwengamp.

Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours Rue Notre-Dame, 22200 Guingamp Guingamp 22200 Moulin des Salles Côtes-d’Armor Bretagne https://www.villeguingamp.bzh/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089179 La Basilique est une oeuvre architecturale remarquable dont la construction débute au XIIème et s’achève au XVIème siècle. Sa façade Sud donne une bonne idée de la complexité architecturale de l’édifice avec ses trois époques de construction : roman, gothique et renaissance. Elle possède un riche patrimoine mobilier dont une Vierge noire et un magnifique buffet d’orgue de 1654.

Lieu de pardon réputé.

