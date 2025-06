Visites guidées de la Bergerie de Santagny Bergerie de Santagny Genouilly 12 juillet 2025 10:30

Saône-et-Loire

Visites guidées de la Bergerie de Santagny Bergerie de Santagny 9 lieu dit de Santagny Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 10:30:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

2025-07-26

2025-08-09

2025-08-23

Créée en 2020, la bergerie s’étend sur 54 hectares de nature préservée. Il y élève ses brebis avec soin et maîtrise toute leur alimentation, grâce aux cultures produites sur place. Chaque année, près de 12 000 litres de lait sont transformés en fromages, yaourts, brousse et autres spécialités au lait de brebis. La visite guidée vous plonge dans l’univers de l’élevage et de la transformation, et se conclut par une dégustation de produits maison.

Réservation obligatoire. .

Bergerie de Santagny 9 lieu dit de Santagny

Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

English : Visites guidées de la Bergerie de Santagny

German : Visites guidées de la Bergerie de Santagny

Italiano :

Espanol :

L’événement Visites guidées de la Bergerie de Santagny Genouilly a été mis à jour le 2025-06-20 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II