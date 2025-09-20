Visites guidées de la bibliothèque Bibliothèque municipale de Coulommiers Coulommiers

Sans réservation, départ des visites toutes les heures

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Que cache donc cette bibliothèque à l’architecture si singulière ? Une nef, des cellules, un mur d’enceinte…N’était-elle pas une prison construite au XIXe siècle ? Plongez dans l’histoire judiciaire de Coulommiers et percez les secrets de l’architecture de ce monument historique…

Bibliothèque municipale de Coulommiers Rue Président Georges Pompidou, 77120 Coulommiers, France Prison commencée en 1851 sur les plans de Mangeon, architecte du département et selon les critères de la circulaire ministérielle de 1841 (système cellulaire ou emprisonnement individuel). Utilisée comme maison d'arrêt jusqu'en 1958. Projet de réutilisation par la mairie.

