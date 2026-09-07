Visites guidées de la Bibliothèque des Jésuites, Médiathèque Simone Veil, Valenciennes
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Simone Veil · Valenciennes
Informations pratiques
Visites guidées de la Bibliothèque des Jésuites 19 et 20 septembre Médiathèque Simone Veil Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Explorez la bibliothèque des Jésuites, témoignage exceptionnel du patrimoine valenciennois daté du 18e siècle, et rencontrez les personnalités féminines les plus marquantes de l’histoire de la ville présentées dans l’exposition Valenciennoises !
Médiathèque Simone Veil 4 Rue Ferrand, 59300 Valenciennes, France Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 0327225700 https://valenciennesodyssee.valenciennes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3RZHOe9 »}] La sobre façade de la médiathèque se détache entre l’ancienne chapelle des jésuites, transformée en auditorium et l’imposant bâtiment
On peut y lire l’influence de l’ornementation française du milieu du XVIIIe siècle sur les architectes locaux, fidèles à la brique encadrée de pierre blanche, au haut toit d’ardoise, au pignon à gradins. Transport : tramway arrêt Clémenceau – navette gratuite Le Cordon C1, C2 et C3, arrêt place St Nicolas. Parking : parking Flamme, gratuit les 1er et 3e samedis après-midi du mois – parking Lacuzon gratuit.
Explorez la bibliothèque des Jésuites, témoignage exceptionnel du patrimoine valenciennois daté du 18e siècle, et rencontrez les personnalités féminines les plus marquantes de l’histoire de la ville…
©Ville de Valenciennes
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