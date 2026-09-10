Visites guidées de la bibliothèque scientifique et patrimoniale et des herbiers du Conservatoire Botanique National des Hauts-de-France, Conservatoire botanique national de Bailleul, Bailleul

Informations pratiques

Visites guidées de la bibliothèque scientifique et patrimoniale et des herbiers du Conservatoire Botanique National des Hauts-de-France Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Conservatoire botanique national de Bailleul Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Acteur majeur de la biodiversité, le Conservatoire botanique national des Hauts-de-France protège la flore et les habitats naturels sur un site de 25 hectares avec une cinquantaine de professionnels.

La bibliothèque scientifique et patrimoniale et les herbiers sont de véritables outils de connaissance, d’étude, voire d’expérimentation : de quoi préserver la biodiversité !

Conservatoire botanique national de Bailleul Hameau de Haendries – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 49 00 83 http://www.cbnbl.org [{« type »: « email », « value »: « sefec@cbnbl.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328490083 »}] Le Conservatoire botanique national de Bailleul est l’un des treize conservatoires botaniques nationaux de France. Agréé en 1991, il bénéficie du statut d’association loi 1901. Il est installé au Hameau de Haendries à Bailleul, à l’initiative du professeur Jean-Marie Géhu, et devenu Centre régional de Phytosociologie en 1987. Route

Acteur majeur de la biodiversité, le Conservatoire botanique national de Bailleul protège la flore et les habitats naturels sur un site de 25 hectares avec une cinquantaine de professionnels.

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