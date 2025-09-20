Visites guidées de la Briqueterie La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine

Visites guidées de la Briqueterie La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées de la Briqueterie Samedi 20 septembre, 14h00, 16h30 La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne Val-de-Marne

Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez La briqueterie, son histoire, son jardin, ses ateliers et ses espaces lors de deux visites guidées.

Pour cet évènement, La briqueterie est heureuse de vous ouvrir grand ses portes, son jardin et ses studios de danse et vous invite à deux parcours à deux voix, en collaboration avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val-de-Marne (CAUE94).

Découvrez le passé de l’ancienne briqueterie de Gournay, réhabilitée et transformée par l’agence Philippe Prost en lieu de création pour la danse contemporaine, qui a ouvert ses portes en 2013.

Deux temps de visite sont proposés de 14h à 16h et de 16h30 à 18h30, encadrés par Delphine Leboullenger, architecte au CAUE 94, et une médiatrice de la Briqueterie.

Ces deux moments de découverte comprendront un atelier du regard autour d’œuvres chorégraphiques tissant un lien privilégié entre la danse et l’architecture. Pour rappel, les ateliers du regard sont des temps d’échanges et de partage qui s’articulent autour de courts extraits vidéos. Prétextes à la rencontre, ils sont ouverts à toutes et tous.

La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Val-de-Marne Île-de-France 0146861761 https://www.labriqueterie.org/ https://www.instagram.com/labriqueteriecdcn/;https://www.facebook.com/labriqueteriecdcn;https://www.linkedin.com/company/labriqueteriecdcn [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 86 17 61 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@labriqueterie.org »}] Avec sa grande cheminée en brique rouge, la briqueterie est une ancien bâtiment industriel caractéristique de la seconde moitié du XIXe siècle. Aujourd’hui, propriété du Conseil général du Val-de-Marne, elle est devenue, en 2012 le Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne, premier lieu de fabrique pour la création dans le domaine de la danse en Île-de-France. Métro 7 : Villejuif Léo Lagrange Métro 7 : Porte de Choisy + bus 183 – Arrêt La Briqueterie

Visite commentée

La briqueterie, CDCN du Val-de-Marne © Stéphane ASSELINE