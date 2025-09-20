Visites guidées de la Cathédrale de Clermont, Journées du Patrimoine 2025 Cathédrale Notre-Dame Clermont-Ferrand

Visites guidées de la Cathédrale de Clermont, Journées du Patrimoine 2025 20 et 21 septembre Cathédrale Notre-Dame Puy-de-Dôme

Pour la visite des vitraux, prévoir une paire de jumelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Levez les yeux ! Le thème s’applique particulièrement à la Cathédrale de Clermont…

Nous présentons des visites guidées particulières ces deux jours, et une exposition sur les gargouilles de la Cathédrale :

Samedi 20 septembre 2025 :

10h : « Architecture extérieure et intérieure d’une cathédrale gothique et néogothique » : rupture et continuité entre le XIIIe et le XIXe.

14h : « Gros plan sur des détails méconnus : tableaux, vitraux, statues » : ce que ne permet pas une visite générale : ce sera un éclairage particulier sur des curiosités de la Cathédrale.

16h : « Levez les yeux ! : les gargouilles de la cathédrale de Clermont » : Trente gargouilles, du XIIIe au XIXe : à quoi servent-elles? Pourquoi ces sculptures fascinant les visiteurs?

Dimanche 21 septembre 2025 :

16h : « Histoire du vitrail à travers les verrières de la Cathédrale ». La cathédrale possède un choix exceptionnel de verrières, du XIIe au XXe. Venez les découvrir (paire de jumelles recommandée)

Cathédrale Notre-Dame Place de la Victoire, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

