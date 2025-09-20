Visites guidées de la cave des Moineaux Cave des Moineaux Pontoise

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La cave des Moineaux est voûtée en croisées d’ogives. Ancien réseau de carrières creusées entre le XIIe et le XVe siècle, sa salle gothique et ses escaliers voûtés servent aux tournages de films.

Site ouvert pour les visites guidées de 14 heures à 18 heures

Visites toutes les 30mn

La cave des Moineaux a été mise en valeur par le Clan Spéléo. Elle est voûtée en croisées d'ogives. Ancien réseau de carrières creusées entre le XIIe et XVe siècle, sa salle gothique et ses escaliers voûtés en font un lieu très prisé pour les tournages de films (La 9ème porte, Les Rivières pourpres, Vidocq).

Visite commentée

