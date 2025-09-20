Visites guidées de la chapelle CCN – Chapelle Fromentin – Mille Plateaux – Centre chorégraphique national de La Rochelle La Rochelle

Visites guidées de la chapelle Samedi 20 septembre, 14h30, 16h30 CCN – Chapelle Fromentin – Mille Plateaux – Centre chorégraphique national de La Rochelle Charente-Maritime

Gratuit. Réservation conseillée.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Visites guidées de la chapelle Fromentin à 14h30 et 16h30

Fer de lance de la reconquête catholique de la ville au XVIIe siècle, la chapelle Fromentin résonne, plus que d’autres, de cette tension millénaire entre corps et esprit, terre et ciel, raison et foi.

Vaisseau aujourd’hui désarmé, la tension demeure pourtant, habitée de corps en quête de nouvelles incarnations, dansées.

François Brossard (guide-conférencier) interrogera les possibles significations de cet espace hors du temps, avec Olivia Grandville (directrice de Mille Plateaux).

Réservation conseillée, jauge limitée.

Le Centre chorégraphique national de La Rochelle fait partie d'une constellation de dix-neuf centres chorégraphiques implantés sur le territoire français, outils d'une politique culturelle audacieuse initiée par le ministère de la Culture et par les collectivités territoriales il y a plus de 30 ans. Situé en plein cœur de la ville, dans la chapelle Fromentin, ce lieu dédié à la création est unique en son genre. En 2022, Olivia Grandville prend la direction du Centre chorégraphique national de La Rochelle, et il est renommé Mille Plateaux. La chorégraphe a souhaité rendre à la chapelle Fromentin, inscrite au titre des Monuments historiques, toute sa superbe, et lui apporter une dimension contemporaine.

