Visites guidées de la chapelle Chapelle Saint-André Rivesaltes

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Partez à la découverte de la chapelle Saint-André, située au cœur du cimetière de Rivesaltes. Ces visites guidées permettront d’en apprécier l’architecture, l’histoire et la place singulière qu’elle occupe dans le patrimoine local.

Départs à 10h – 11h – 15h – 16h.

Chapelle Saint-André Avenue de la côte Vermeille 66600 Rivesaltes Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie Chapelle située à l’intérieur du Cimetière St André

