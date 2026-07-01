Visites guidées de la chapelle Notre-Dame de Nize et de la fontaine avec explications des travaux de restauration, Chapelle Notre-Dame de Nize, Lunas-les-Châteaux

Informations pratiques

Visites guidées de la chapelle Notre-Dame de Nize et de la fontaine avec explications des travaux de restauration 18 – 20 septembre Chapelle Notre-Dame de Nize Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez la chapelle Notre-Dame de Nize et sa célèbre Fontaine des Yeux, lieu de pèlerinage réputé depuis des siècles pour le soulagement des affections oculaires et les guérisons spirituelles.

Situé au cœur d’un environnement naturel exceptionnel, ce site presque millénaire réunit une chapelle romane, un clocher, un ermitage et une source chargée d’histoire et de traditions.

Depuis plusieurs années, l’association Les Compagnons du Sens œuvre avec passion pour sauvegarder et faire revivre ce patrimoine remarquable. Grâce aux travaux de restauration engagés, l’ermitage a déjà retrouvé une nouvelle vie, tandis que la restauration de la chapelle et du clocher se poursuit.

Lieu de paix et de rencontres, Notre-Dame de Nize accueille toute l’année visiteurs, pèlerins, randonneurs et amoureux du patrimoine. Chacun peut y découvrir la sérénité des lieux, la beauté de la vallée et la richesse d’une histoire qui traverse les siècles.

Un lieu exceptionnel, qui résiste au temps et renaît grâce à l’engagement de nombreux bénévoles, donateurs et passionnés du patrimoine.

Chapelle Notre-Dame de Nize Route de Nize, 34650 Lunas-les-Châteaux, France Lunas-les-Châteaux 34650 Lunas Hérault Occitanie 06 72 99 89 90 http://www.notredamedenize.fr Ancien sanctuaire d’origine pré-romane associé à un ancien culte local perpétué par un pèlerinage à la Vierge. Le clocher possède des chapiteaux de style roman primitif. Parking, toilettes

Découvrez la Chapelle Notre-Dame de Nize et sa célèbre Fontaine des Yeux, lieu de pèlerinage réputé depuis des siècles pour le soulagement des affections des yeux et pour les guérisons spirituelles.

©LesCompagnonsduSens