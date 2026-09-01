Visites guidées de la Chapelle Saint-Joseph Chapelle Saint-Joseph Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Visites guidées de la Chapelle Saint-Joseph

Chapelle Saint-Joseph 5 Rue de la Paix Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-19 19:10:00

Date(s) :

2026-09-18

La Chapelle Saint-Joseph, située à l’angle de la rue de la Paix et du cours Moreau, a été construite en 1866 par Adrien Guillemin, architecte de la Ville de Mâcon. L’intérieur de la chapelle vous surprendra par son riche décor du XIXe siècle, créé par le peintre mâconnais Victor Bussière (1836-1905). Les membres de l’association Polysémie Contemporaine vous attendent nombreux et curieux pour ces visites particulières. .

Chapelle Saint-Joseph 5 Rue de la Paix Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 04 79 15

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English : Visites guidées de la Chapelle Saint-Joseph

L’événement Visites guidées de la Chapelle Saint-Joseph Mâcon a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)