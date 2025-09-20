Visites guidées de la chapelle Saint-Michel Basilique Saint-Julien Brioude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’office de tourisme organise des visites guidées gratuites de la chapelle Saint-Michel, un édifice habituellement fermé au public et accessible uniquement lors des visites guidées.

Pour découvrir ce lieu patrimonial cinq visites guidées sont proposées :

à 14h,

à 14h45,

à 15h30,

à 16h15

et à 17h

Renseignements et billetterie dans la basilique

Basilique Saint-Julien Place Gregoire de Tours, 43100 Brioude, France Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471745600 Érigé en 389 comme oratoire dédié à Saint-Julien, l’édifice devient église avant d’être partiellement détruit par les Arabes au VIIIe siècle. Reconstruit par Béranger, comte de Toulouse, dès 820, il est achevé en 893 par Guillaume le Pieux. Ravagé de nouveau par les Normands en 924 et 927, il connaît plusieurs campagnes de reconstruction et d’agrandissement entre le XIe et le XIVe siècle : narthex, porches, travées, croisillons, coupole, transept et chœur marquent son évolution architecturale. Au XIIIe siècle apparaissent les voûtes d’ogives, puis, au XIVe, les voûtes et fenêtres de la nef. En 1793, la tour carrée est détruite et la flèche de 33 mètres de la tour octogonale démolie. Entre 1848 et 1850, Bravard reconstruit la tour carrée et recouvre la nef de terrasses, tandis que Mallay consolide le clocher et le surmonte d’une flèche (1862-1864). Le XXe siècle révèle ses fresques et peintures murales, et en 1964, son pavage de galets polychromes est redécouvert.

© L.Barruel