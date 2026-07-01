Visites guidées de la Chapelle Sainte-Colombe, Chapelle Sainte-Colombe de Cabanes, Saint-Génis-des-Fontaines

Informations pratiques

Visites guidées de la Chapelle Sainte-Colombe 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Colombe de Cabanes Pyrénées-Orientales

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les visites guidées sont organisées par les bénévoles de l’ASVAC (Association pour la Sauvegarde des Valeurs Archéologiques et Culturelles).

Chapelle Sainte-Colombe de Cabanes 501 Cabanes, 66740 Saint-Génis-des-Fontaines Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33 La Chapelle Sainte-Colombe de Cabanes est un petit édifice de style roman, daté du XIe siècle.

Ancien prieuré dépendant de l’abbaye de Saint-André, elle est devenue par la suite la chapelle funéraire d’une famille locale.

Elle est maintenant propriété de la commune de Saint-Genis-des-Fontaines.

Les visites guidées sont organisées par l’ASVAC (Association pour la Sauvegarde des Valeurs Archéologiques et Culturelles).

À l’intérieur de l’édifice, vous pourrez admirer quatre superbes chapiteaux provenant de l’ancien cloître de Saint-André, témoins remarquables de l’art roman. Possibilité de stationnement à proximité.

Les visites guidées sont organisées par les bénévoles de l’ASVAC (Association pour la Sauvegarde des Valeurs Archéologiques et Culturelles).

©Véronique Parayre