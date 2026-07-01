Visites guidées de la Chapelle Sainte-Colombe, Chapelle Sainte-Colombe de Cabanes, Saint-Génis-des-Fontaines
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Colombe de Cabanes · Saint-Génis-des-Fontaines
Informations pratiques
Visites guidées de la Chapelle Sainte-Colombe 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Colombe de Cabanes Pyrénées-Orientales
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les visites guidées sont organisées par les bénévoles de l’ASVAC (Association pour la Sauvegarde des Valeurs Archéologiques et Culturelles).
Chapelle Sainte-Colombe de Cabanes 501 Cabanes, 66740 Saint-Génis-des-Fontaines Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33 La Chapelle Sainte-Colombe de Cabanes est un petit édifice de style roman, daté du XIe siècle.
Ancien prieuré dépendant de l’abbaye de Saint-André, elle est devenue par la suite la chapelle funéraire d’une famille locale.
Elle est maintenant propriété de la commune de Saint-Genis-des-Fontaines.
Les visites guidées sont organisées par l’ASVAC (Association pour la Sauvegarde des Valeurs Archéologiques et Culturelles).
À l’intérieur de l’édifice, vous pourrez admirer quatre superbes chapiteaux provenant de l’ancien cloître de Saint-André, témoins remarquables de l’art roman. Possibilité de stationnement à proximité.
Les visites guidées sont organisées par les bénévoles de l’ASVAC (Association pour la Sauvegarde des Valeurs Archéologiques et Culturelles).
©Véronique Parayre
À voir aussi à Saint-Génis-des-Fontaines (Pyrénées-Orientales)
- DECOUVERTE VIGNERONNE AU DOMAINE BISCONTE Saint-Génis-des-Fontaines 1 juillet 2026
- VISITE DE L’ABBAYE DE SAINT-GENIS-DES-FONTAINES Saint-Génis-des-Fontaines 3 juillet 2026
- VISITE DE L’ABBAYE DE SAINT-GENIS-DES-FONTAINES Saint-Génis-des-Fontaines 10 juillet 2026
- FESTIVAL LYRIQUE CHOEUR MADRIGALIS Saint-Génis-des-Fontaines 16 juillet 2026
- VISITE DE L’ABBAYE DE SAINT-GENIS-DES-FONTAINES Saint-Génis-des-Fontaines 17 juillet 2026