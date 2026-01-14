Visites guidées de la cité des Chalon Nozeroy
Place Jean l’Antique Nozeroy Jura
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-13 09:30:00
fin : 2026-02-20
2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06
Organisées par les Amis du Vieux Pays de Nozeroy.
RDV tour de l’Horloge à 9h30.
Durée environ 2h.
Possibilité de visite de groupe toute l’année, sur réservation auprès de Brigitte Vercez au 06 33 72 12 12. .
Place Jean l’Antique Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 15
English : Visites guidées de la cité des Chalon
