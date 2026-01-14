Visites guidées de la cité des Chalon Nozeroy

Visites guidées de la cité des Chalon

Place Jean l’Antique Nozeroy Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 09:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06

Organisées par les Amis du Vieux Pays de Nozeroy.

RDV tour de l’Horloge à 9h30.

Durée environ 2h.

Possibilité de visite de groupe toute l’année, sur réservation auprès de Brigitte Vercez au 06 33 72 12 12. .

Place Jean l’Antique Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 15

English : Visites guidées de la cité des Chalon

