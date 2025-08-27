Visites guidées de la cité médiévale de Saint-Gengoux-le-National Office de tourisme Saint-Gengoux-le-National

Visites guidées de la cité médiévale de Saint-Gengoux-le-National

Office de tourisme 4 avenue de la Promenade Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Début : 2025-08-27 10:00:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

2025-08-27

Organisées par l’Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise, en partenariat avec l’association Balade et Patrimoine, ces visites mettent en lumière les trésors historiques et architecturaux de cette charmante cité de caractère. .

Office de tourisme 4 avenue de la Promenade Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16

