Visites guidées de la Cité scolaire René Billères Cité scolaire René Billères Argelès-Gazost

Visites guidées de la Cité scolaire René Billères Cité scolaire René Billères Argelès-Gazost samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées de la Cité scolaire René Billères Samedi 20 septembre, 09h00, 10h30 Cité scolaire René Billères Hautes-Pyrénées

En fonction du nombre de participants, un à deux groupes de visites par horaires seront formés. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:+ – 2025-09-20T10:30:00+

Fin : 2025-09-20T10:30:00+ – 2025-09-20T12:+

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine qui se tiendront le 20 et 21 septembre prochain, la Cité scolaire René Billères d’Argelès-Gazost (65) ouvrira exceptionnellement ses portes au public le samedi matin afin d’en proposer la visite.

Ne vous y trompez pas. Cet établissement qui témoigne d’une époque, est l’un des plus grand de France par sa superficie, et dans un cadre unique, familier de nombre d’entre vous, recèle des trésors architecturaux et artistiques insoupçonnés que beaucoup ignorent y compris parmi ses usagers quotidiens (élèves, parents et personnels).

Ses bâtiments, qui témoignent de l’architecture avant-gardiste d’après-guerre, et son parc d’une grande richesse en font un écrin exceptionnel pour l’enseignement et l’apprentissage des enfants de nos vallées.

Les visites guidées, à 9h et 10h30, seront ouvertes à tous les publics, élèves, anciens élèves, parents, personnels, voisins, habitants valléens, non-valléens et curieux … Vous êtes tous les bienvenus ! Ces visites seront l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’histoire et la richesse de ce complexe architecturale et artistique qui font de cet établissement scolaire un emblème de nos vallées.

Cité scolaire René Billères 6 Avenue Marcel Lemettre, 65400 Argelès-Gazost Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562974747 http://rene-billeres.entmip.fr/ La Cité scolaire René Billères, dit Lycée climatique d’Argelès-Gazost, est situé non loin du parc thermal de la ville, est un établissement scolaire des Hautes-Pyrénées qui accueille des élèves de la sixième à la terminale.

Construit dans les années 1950, cet établissement est aussi un des 139 monuments historiques de cette région depuis l’arrêté du 14 août 2008. Les œuvres d’art qu’on y trouve, au titre du mécénat d’État, ainsi que son architecture de « style international », sont caractéristiques des courants artistiques qui traversent la France du milieu du XXe siècle. Transport en commun (Bus de ligne) et parking voiture à l’entrée

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine qui se tiendront le 20 et 21 septembre prochain, la Cité scolaire René Billères d’Argelès-Gazost (65) ouvrira exceptionnellement ses portes au le …

© Nicolas Peluhet