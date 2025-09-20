Visites guidées de la collégiale d’Appoigny Église Saint-Pierre Appoigny

Visites guidées de la collégiale d’Appoigny Église Saint-Pierre Appoigny samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées de la collégiale d’Appoigny 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association culturelle des Amis de la Collégiale d’Appoigny propose des visites guidées de l’église Saint-Pierre d’Appoigny, remarquable édifice gothique construit au début du XIIIe siècle, sous l’impulsion de l’évêque Guillaume de Seignelay.

Église Saint-Pierre 19 Rue Châtel Bourgeois, 89380 Appoigny, France Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 33673863845 http://lesamisdelacollegiale.blogspirit.com L’église Saint-Pierre d’Appoigny est une église collégiale du XIIIe siècle. Sa haute tour carrée a été construite au XVIe siècle. Son jubé forme trois grandes arcades limitées par des pilastres cannelés et décorés dans les écoinçons de figures d’anges.

L’actuelle église est restée dans ses parties principales (chœur, sanctuaire, grand portail, et portail latéral du sud) telle que l’a construite Guillaume de Seignelay.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association culturelle des Amis de la Collégiale d’Appoigny propose des visites guidées de l’église Saint-Pierre d’Appoigny, remarquable édifice…

© Association culturelle des Amis de la Collégiale d’Appoigny