Visites guidées de la collégiale, Église Saint-Pierre, Appoigny

Informations pratiques

Visites guidées de la collégiale 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Yonne

Visites libres commentées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de l’église collégiale Saint-Pierre, classée Monument historique !

Venez explorer ce joyau architectural, témoin de siècles d’histoire et de patrimoine. Son architecture, ses détails et son atmosphère en font un lieu incontournable pour les passionnés d’art sacré et d’histoire.

Une visite à ne pas manquer !

Église Saint-Pierre 19 Rue Châtel Bourgeois, 89380 Appoigny, France Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33673863845 http://lesamisdelacollegiale.blogspirit.com L’église Saint-Pierre d’Appoigny est une église collégiale du XIIIe siècle. Sa haute tour carrée a été construite au XVIe siècle. Son jubé forme trois grandes arcades limitées par des pilastres cannelés et décorés dans les écoinçons de figures d’anges.

L’actuelle église est restée dans ses parties principales (chœur, sanctuaire, grand portail, et portail latéral du sud) telle que l’a construite Guillaume de Seignelay.

Découverte de l’Eglise collégiale Saint-Pierre classée monument historique.

©Mairie d’Appoigny