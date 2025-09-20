Visites guidées de la Commanderie Commanderie des Templiers Coulommiers

Réservations sur place à l’accueil de la chapelle, dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Après une présentation des différents bâtiments de la Commanderie des templiers, venez visiter la Chapelle Sainte-Anne pour percer les mystères de son décor.

Commanderie des Templiers Place Jean Schelstraete (ancienne Avenue Foch) 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France Commanderie des Templiers et Hospitalière datant du début XIIe siècle, complète avec : chapelle, salle du chapitre, cave, maison du commandeur, grange aux dîmes. Particularité : disposition autour d’une cour complètement close. Jardin naturel d’inspiration médiévale sur 4 000 m². Parking à l’entrée.

Après une présentation des différents bâtiments de la Commanderie des templiers, venez visiter la Chapelle Sainte-Anne pour percer les mystères de son décor.

