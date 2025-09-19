Visites guidées de la criée du port de pêche Criée du Port de Sète Sète

Visites guidées de la criée du port de pêche Criée du Port de Sète Sète vendredi 19 septembre 2025.

Visites guidées de la criée du port de pêche Vendredi 19 septembre, 16h00 Criée du Port de Sète Hérault

Gratuit. Sur inscription à partir du 1er septembre. Groupes de 15 personnes maximum par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Journées Port Ouvert – du port de Sète – Sud de France

Vendredi 19 septembre – Visites guidées de la criée du port de Sète

Visites guidées de 30 minutes par les professionnels du port

Découverte de l’activité de la criée, cœur du port de pêche sétois

Départ : Entrée de la Criée – 14 Quai Maximin Licciardi

Horaires communiqués lors de l’inscription

https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2025/

⚠️ Les visites proposées par le Port de Sète sont gratuites, mais nécessitent une inscription en ligne (places limitées).

Criée du Port de Sète 14 Quai Maximin Licciardi 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 0467463400 https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2025/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2025/ »}] [{« link »: « https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2025/ »}] La criée de Sète est un lieu emblématique de la ville de Sète, c’est un marché exclusivement réservé aux professionnels, où les pêcheurs vendent leurs poissons fraîchement pêchés aux enchères.

La criée de Sète est particulièrement réputée pour la qualité de ses poissons et fruits de mer méditerranéens. C’est l’un des principaux port de pêche de la région, chaque après-midi de retour de pêche, les marins-pêcheurs locaux ramènent leurs prises à la criée pour la vente.

Les acheteurs, des professionnels, généralement des mareyeurs et des restaurateurs, se rassemblent pour essayer d’acquérir les différents lots de poissons et de fruits de mer au meilleur prix. Le poisson est exposé, les enchères descendantes se déroulent rapidement, avec un rythme soutenu. Lieu réservé aux professionnels, accès piéton uniquement

Journées Port Ouvert – du port de Sète – Sud de France

© Port de Sète – Sud de France