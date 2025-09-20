Visites guidées de la Crypte néogothique de la Cathédrale de Lille Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille

18 places par créneau horaire

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Construite en briques rouge et en pierre blanche, la Crypte négothique est un vaste espace vouté qui court sous les chapelles, le choeur et les transepts de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille.

Nettoyé et assainie, réhabilité et valorisé par une scénographie lumineuse, ce joyau architectural accueillera dans un futur proche le « Trésor cathédral ». Pour l’heure il s’offre enfin à vous après plus de 25 ans de fermeture ! Plongez au coeur des racines de la Capitale des Flandres.

Rendez-vous à l’Accueil de la Cathédrale.

Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Place Gilleson, 59800 Lille, France Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0320315912 https://cathedralelille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine »}] Le culte de Notre-Dame-de-la-Treille s’ancre dans l’existence d’une statue de la fin du XIIe siècle figurant la Vierge sur un trône tenant l’Enfant Jésus et un sceptre. La statue est vénérée dans une chapelle cédée aux chanoines de la collégiale Saint-Pierre où une chapelle lui est consacrée vers 1238-1254. À la Révolution, la collégiale est détruite. Le chapelain de la Treille achète la statue en 1792, la cache et la remet à Guillaume Lefebvre d’Hennin qui la donne à la paroisse Sainte-Catherine. La statue est installée dans l’église. En 1842, pour rendre son importance au culte de Notre-Dame de la Treille, la statue est transférée dans la chapelle d’axe de la nef nord et l’autel érigé en autel privilégié en 1844. L’idée d’une construction nouvelle est lancée en 1853. Le site est rapidement choisi : il s’agit de l’ancien cirque et de la Motte Madame où la légende situe l’île à l’origine de la ville. Le concours est lancé en 1853 et précise que le monument devra s’inspirer des grands édifices de la première moitié du XIIIe siècle. La première pierre est posée en 1856 après approbation des plans. La première élévation est inspirée de Chartres alors que la dernière est plus proche de Notre-Dame de Paris. La bénédiction de l’église supérieure a lieu en 1869, ainsi que celle des chapelles axiale et latérales. La mise en œuvre du programme iconographique s’étend jusqu’en 1870. En 1872, la statue miraculeuse y est transférée. La nef est inaugurée en 1947. Le chœur est inauguré en 1956, la croisée du transept en 1957, les deux dernières travées de la nef en 1958. Le bras sud du transept est achevé en 1974. Pose des vitraux de Max Ingrand en 1963-1966. En 1990, Carlier est chargé de concevoir la façade par un projet moderne en rupture avec le néo-gothique.

Thomas SANCHEZ