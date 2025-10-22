Visites guidées de la ferme pédagogique lieu Dit Ard Huy Yssingeaux

Visites guidées de la ferme pédagogique lieu Dit Ard Huy Yssingeaux mercredi 22 octobre 2025.

Visites guidées de la ferme pédagogique

lieu Dit Ard Huy Ranch Montana Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-25 2025-10-27

Visite de la ferme pédagogique. Nouveauté rencontrez nos deux lapines naines ! Découvrez les animaux de la ferme, nourrissez les chèvres et les brebis…

Sur réservation !

.

lieu Dit Ard Huy Ranch Montana Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 83 84 70

English :

Visit the educational farm. New: meet our two dwarf rabbits! Discover the farm animals, feed the goats and sheep…

Reservations required!

German :

Besuchen Sie den pädagogischen Bauernhof. Neu: Lernen Sie unsere beiden Zwergkaninchen kennen! Entdecken Sie die Tiere auf dem Bauernhof, füttern Sie die Ziegen und Schafe…

Nur mit Reservierung!

Italiano :

Visita alla fattoria didattica. Novità: conoscete i nostri due conigli nani! Scoprite gli animali della fattoria, date da mangiare alle capre e alle pecore…

Prenotazione obbligatoria!

Espanol :

Visite la granja educativa. Novedad: ¡conozca a nuestros dos conejos enanos! Descubra los animales de la granja, dé de comer a las cabras y las ovejas…

Es necesario reservar

L’événement Visites guidées de la ferme pédagogique Yssingeaux a été mis à jour le 2025-09-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire