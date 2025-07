Visites guidées de la fouille archéologique au pied de la Prison panoptique Autun

Visites guidées de la fouille archéologique au pied de la Prison panoptique

Place d’Hallencourt Autun Saône-et-Loire

Début : 2025-08-03 14:00:00

fin : 2025-08-03 17:30:00

2025-08-03

Accompagnés par les archéologues de l’Institut National de Recherches Archéologies Préventives (Inrap) et du Service Archéologique de la Ville d’Autun (SAVA), venez découvrir les vestiges médiévaux et modernes mis au jour au pied de la Prison panoptique et de l’hôtel Rolin. .

Place d’Hallencourt Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté sandra.verne@inrap.fr

