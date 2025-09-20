Visites guidées de la galerie Colbert par Constance Guisset et Pierre-Antoine Gathier INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) Paris

Visites guidées de la galerie Colbert par Constance Guisset et Pierre-Antoine Gathier INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) Paris samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées de la galerie Colbert par Constance Guisset et Pierre-Antoine Gathier Samedi 20 septembre, 11h00 INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’INHA propose une visite exceptionnelle de la Galerie Colbert avec Pierre-Antoine Gatier, Architecte en Chef des Monuments Historiques, et Constance Guisset designer.

Ils dévoileront en avant-première la restauration et le réaménagement de ce lieu emblématique, entre mémoire patrimoniale et création contemporaine.

Ensemble ils ont imaginé comment redonner vie à ce lieu emblématique en révélant les différentes strates de son histoire, du XVIIe siècle à aujourd’hui. Cette restauration met en lumière la rotonde, retrouvant son rôle central et son plan circulaire d’origine.

INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) 2 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 01 47 03 89 00 https://www.inha.fr [{« type »: « email », « value »: « inscription@inha.fr »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’INHA propose une visite exceptionnelle de la Galerie Colbert avec Pierre-Antoine Gatier, Architecte en Chef des Monuments Historiques, et Ils …

INHA, photo Athénaïs Castanet