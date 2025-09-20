Visites guidées de la grotte de la Fileuse de Verre Grotte de la Fileuse de Verre Courniou

Visites guidées de la grotte de la Fileuse de Verre 20 et 21 septembre Grotte de la Fileuse de Verre Hérault

Tarif : 9 € adulte. 6 € enfant de 6 à 12 ans. Gratuit -6 ans. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Grotte de la Fileuse de Verre vous invite à une découverte inoubliable de ses merveilles souterraines. Profitez de visites guidées à tarif réduit et laissez-vous émerveiller par la beauté unique du site.

Votre billet comprend également l’accès au musée de la spéléologie, une projection 3D immersive de 15 minutes ainsi qu’une dégustation de vins (Saint-Chinian).

Un voyage hors du temps, à partager en famille ou entre amis. (Réservation obligatoire)

Grotte de la Fileuse de Verre Avenue Georges Milhaud, 34220 Courniou Courniou 34220 Hérault Occitanie La Fileuse de verre, fée enchanteresse, pure et majestueuse, sculptée par l'eau et par le temps nous entraîne à l'origine des abimes.

Le site classé de « la Fileuse de Verre », unique grotte du parc naturel régional du Haut-Languedoc est un joyau naturel qui révèle des concrétions minérales exceptionnelles et grandioses.

Le site classé de « la Fileuse de Verre », unique grotte du parc naturel régional du Haut-Languedoc est un joyau naturel qui révèle des concrétions minérales exceptionnelles et grandioses.

Journées européennes du patrimoine 2025

