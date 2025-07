Visites guidées de la Maison de Garonne Maison de Garonne Boé

Visites guidées de la Maison de Garonne Maison de Garonne Boé jeudi 7 août 2025.

Visites guidées de la Maison de Garonne

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Cette ancienne maison-forte/tour de guet du XIVe siècle n’aura plus de secrets pour vous et venez ainsi découvrir le patrimoine culturel et naturel de Garonne.

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Visites guidées de la Maison de Garonne

This former 14th-century fortified house/watchtower will hold no more secrets for you as you discover the cultural and natural heritage of Garonne.

German : Visites guidées de la Maison de Garonne

Dieses alte Festungshaus/der Wachturm aus dem 14. Jahrhundert wird keine Geheimnisse mehr vor Ihnen haben, und so lernen Sie das Kultur- und Naturerbe der Garonne kennen.

Italiano :

Questa antica fortezza/torretta di guardia del XIV secolo non avrà più segreti per voi, mentre scoprite il patrimonio culturale e naturale della Garonna.

Espanol : Visites guidées de la Maison de Garonne

Esta antigua fortaleza/torre vigía del siglo XIV no tendrá más secretos para usted mientras descubre el patrimonio cultural y natural del Garona.

