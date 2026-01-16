Visites guidées de la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes
Visites guidées de la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes dimanche 1 février 2026.
Visites guidées de la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière
7 rue de la Trinité Troyes Aube
Tarif : 2 – 2 – 2 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:30:00
fin : 2026-11-01 16:00:00
Date(s) :
2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06
La MOPO propose une visite guidée réservée aux individuels tous les premiers dimanche du mois, à 14h30.
Avec ou sans réservation, embarquez pour une 1h30 de découverte des collections en compagnie de guides passionnés. .
7 rue de la Trinité Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 26 contact@mopo3.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visites guidées de la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne