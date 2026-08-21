Visites guidées de la Maison de Saint-Just, Maison de Saint-Just, Blérancourt

Informations pratiques

Visites guidées de la Maison de Saint-Just Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 15h30 Maison de Saint-Just Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Maison de jeunesse du révolutionnaire Louis de Saint-Just (1767-1794). C’est dans cette demeure typique de l’architecture rurale de la région que Saint-Just écrivit ses premières œuvres et qu’il mena ses premières luttes politiques au service de ses concitoyens. La Maison de Saint-Just comporte un espace muséographique bilingue français-anglais présentant l’œuvre littéraire et politique de Saint-Just ainsi que son rôle capital dans la Révolution française. Une bibliothèque révolutionnaire est également ouverte aux chercheurs et aux curieux.

Maison de Saint-Just 2 Rue de la Chouette, 02300 Blérancourt, France Blérancourt 02300 Aisne Hauts-de-France 0323397217 https://associationsaint-just.jimdo.com Maison natale du révolutionnaire constitutionnel Saint-Just.

Visite de la Maison sur réservation uniquement.

Maison de jeunesse du révolutionnaire Louis de Saint-Just (1767-1794). C’est dans cette demeure typique de l’architecture rurale de la région que Saint-Just écrivit ses premières œuvres.

©Blérancourt Tourisme