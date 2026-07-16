Visites guidées de la Maison-Dieu, Maison-Dieu de Mormant, Leffonds

Informations pratiques

Visites guidées de la Maison-Dieu 19 et 20 septembre Maison-Dieu de Mormant Haute-Marne

2€ par personne à partir de 12 ans, gratuit avant 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des passionnés vous conteront la longue histoire de cet hôpital de chemin du XIIe siècle, l’un des derniers encore visibles en France.

Maison-Dieu de Mormant 1 Rue de l’Abbaye, 52210 Leffonds, France Leffonds 52210 Haute-Marne Grand Est https://maisondieumormant.com Bâtiment dit « la grange dimière » : XIIe siècle, 2e moitié XVe siècle ; Ancien hôpital ; vestiges du mur d’enceinte ; caveau du commandeur de Bosredon : XIIe siècle, XVe siècle, XVIe siècle

Des passionnés vous conteront la longue histoire de cet hôpital de chemin du XIIe siècle, l’un des derniers encore visibles en France.

©Isabelle Lefevre