Visites guidées de la Maison-Théâtre de Machy et de son domaine, Maison-Théâtre de Machy, Chasselay

Informations pratiques

Visites guidées de la Maison-Théâtre de Machy et de son domaine Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h30, 16h30 Maison-Théâtre de Machy Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

La Maison-Théâtre de Machy ouvre les portes de son château le 20 septembre à 11h et invite petits et grands pour un moment de découverte et de convivialité ! En famille ou entre amis, profitez d’une balade dans le parc, d’un verre sous les tilleuls, d’un spectacle… Profitez d’un domaine en pleine nature aux portes de Lyon.

AU PROGRAMME

Des visites guidées du Château de Machy seront organisées à 11h, 14h30 et 16h30. Gratuit, sans réservation.

16h 30 Présentation de saison 26/27 au théâtre

Maison-Théâtre de Machy 1044 Chemin de Machy, 69380 Chasselay, France Chasselay 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478473432 https://lapremiereseconde.fr Dans un domaine de six hectares situé aux portes de Lyon, le Château de Machy est un patrimoine dont l’histoire remonte jusqu’en 1002. Propriété des moines de l’Abbaye d’Ainay puis de familles lyonnaises : Guerrier, Laurencin et Morand de Jouffrey, ce site protégé, adossé aux Monts d’Or offre un cadre exceptionnel et une vue remarquable sur le Val de Saône, les Tombes et les Monts du Beaujolais. Aujourd’hui reconnu comme la Maison-Théâtre de Machy, il fait parti de ces lieux qui proposent de cultiver un art de vivre tant dans le respect de l’architecture et de la nature que dans l’exigence du travail artistique et de la vie au quotidien. La Maison-Théâtre de Machy est le lieu de création, de formation et de production de la Compagnie de théâtre professionnelle La Première Seconde. Elle y donne ses spectacles en avant-première, organise les Soirées d’été du Château de Machy, des stages et des formations, et propose des évènements culturels comme les Journées européennes du patrimoine. Bus 21 ou 61. Gare de Saint Germain au Mont d’Or. Accessible en voiture, grand parking sur place.

Journées européennes du patrimoine

©Maison-Théâtre de Machy