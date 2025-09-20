Visites guidées de la Malouinière de La Chipaudière Malouinière de la Chipaudière Saint-Malo

Durée de la visite : environ 1h15 – Tarif Adulte 8€, Tarif réduit 7€, Gratuit jusqu’à 6 ans, nombre de places limité / billetterie en ligne prioritaire et fortement recommandée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées de la Malouinière de La Chipaudière, intérieure et extérieure, par les propriétaires.

Monument Historique classé, construit en 1710 pour la malouinière et 1643 pour les communs. Résidence secondaire de nos ancêtres armateurs, négociants et corsaires, elle reste aujourd’hui un lieu vivant et habité que nous sommes heureux d’ouvrir au public pour partager son histoire, son architecture, sa préservation, ses jardins et son environnement, en pleine nature et à 7km seulement des remparts de Saint-Malo.

Malouinière de la Chipaudière La Chipaudière, 35400, Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne 06 66 10 26 76 http://www.chipaudiere.com https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090803 Venez visiter cette superbe malouinière et ses jardins à la française, témoins de l'âge d'or de St-Malo. Spécialement dessinée par Garengeau pour les Magon, riches armateurs du XVIIIème siècle, elle est aujourd'hui classée monument historique et toujours habitée par la même famille utiliser de préférence Google Maps ou Waze : « Malouinière de La Chipaudière 35400 St-Malo »

Journées européennes du patrimoine 2025

C.Magon