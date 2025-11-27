Visites guidées de la manufacture de médailles LOURDES Lourdes

Visites guidées de la manufacture de médailles

Partez à la découverte d’une fabrique historique de Lourdes la Manufacture de Médailles !

Un savoir-faire artisanal d’excellence unique depuis 1946, la SERAL 1946 (Société d’Editions Religieuses et d’Articles de Lourdes) fabrique à la main des médailles dans son atelier à Lourdes.

C’est le dernier atelier frappeur de médailles sur Lourdes. Vous découvrirez les différentes étapes du processus de fabrication des médailles, du morceau de métal découpé à la décoration et la personnalisation des médailles et parures. Des techniques d’estampage, d’émaillage et de tricotage de chaînes seront présentées.

Durée de la visite entre 30 et 45 minutes.

En français. Possibilité de visite en anglais, allemand, espagnol.

Pas de visites les jours fériés.

Places limitées 14 personnes par visite.

Départ de la visite à 10h.

Tarifs

– adulte 5€

– étudiants, + de 65 ans, hospitaliers, corps militaires et religieux sur justificatif 3€

– gratuit jusqu’à 17 ans sur justificatif.

Sur réservation uniquement sur le site ci-dessous.

LOURDES 38 Chemin de Lannedarré BP 90 65103 Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 04 07 contact@seral-lourdes.com

English :

Discover a historic Lourdes factory: the Manufacture de Médailles!

Unique craftsmanship: since 1946, SERAL 1946 (Société d’Editions Religieuses et d’Articles de Lourdes) has been handcrafting medals in its Lourdes workshop.

It is the last medals minting workshop in Lourdes. You’ll discover the different stages in the medal-making process, from the cut piece of metal to the decoration and personalization of medals and ornaments. Stamping, enameling and chain-knitting techniques will be demonstrated.

Length of visit: between 30 and 45 minutes.

In French only. Tours available in English, German and Spanish.

No tours on public holidays.

Limited seating: 14 people per tour.

Tours depart at 10 a.m.

Price

– adults: 5?

– students, over 65s, hospitallers, military and religious personnel with ID: 3?

– free for children under 17 with proof of age.

Reservations only on the website below.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise in eine historische Fabrik in Lourdes: die Medaillenmanufaktur!

Ein einzigartiges handwerkliches Spitzen-Know-how: Seit 1946 stellt die SERAL 1946 (Société d’Editions Religieuses et d’Articles de Lourdes) in ihrer Werkstatt in Lourdes Medaillen von Hand her.

Es ist die letzte Werkstatt, die in Lourdes Medaillen prägt. Sie werden die verschiedenen Schritte des Herstellungsprozesses von Medaillen kennenlernen, vom zugeschnittenen Stück Metall bis hin zur Verzierung und Personalisierung der Medaillen und Schmuckstücke. Es werden Techniken zum Prägen, Emaillieren und Kettenstricken vorgeführt.

Dauer der Besichtigung: 30 bis 45 Minuten.

In französischer Sprache. Besichtigungen auf Englisch, Deutsch und Spanisch möglich.

Keine Besichtigungen an Feiertagen.

Begrenzte Plätze: 14 Personen pro Besuch.

Beginn der Besichtigung um 10 Uhr.

Preise:

– erwachsene: 5?

– studenten, über 65-Jährige, Krankenhauspersonal, Soldaten und Geistliche mit Nachweis: 3?

– kostenlos bis 17 Jahre gegen Nachweis.

Nur mit Reservierung auf der unten angegebenen Website.

Italiano :

Scoprite una fabbrica storica a Lourdes: la Manufacture de Médailles!

Un artigianato unico e di eccellenza: dal 1946, la SERAL 1946 (Société d’Editions Religieuses et d’Articles de Lourdes) produce medaglie a mano nel suo laboratorio di Lourdes.

È l’ultimo laboratorio di coniazione di medaglie a Lourdes. Scoprirete le diverse fasi del processo di fabbricazione delle medaglie, dal pezzo di metallo tagliato alla decorazione e alla personalizzazione delle medaglie e degli ornamenti. Verranno mostrate le tecniche di stampaggio, smaltatura e lavorazione a maglia.

Durata della visita: tra i 30 e i 45 minuti.

In francese. Visite disponibili in inglese, tedesco e spagnolo.

Non si effettuano visite nei giorni festivi.

Posti limitati: 14 persone per tour.

I tour partono alle 10.00.

Prezzo

– adulti: 5?

– studenti, over 65, ospedalieri, militari e religiosi con documenti giustificativi: 3 €?

– gratuito per i minori di 17 anni con documento di identità.

Solo su prenotazione sul sito web sottostante.

Espanol :

Descubra una fábrica histórica en Lourdes: ¡la Manufacture de Médailles!

Artesanía única de excelencia: desde 1946, SERAL 1946 (Société d’Editions Religieuses et d’Articles de Lourdes) fabrica medallas a mano en su taller de Lourdes.

Es el último taller de acuñación de medallas de Lourdes. Descubrirá las diferentes etapas del proceso de fabricación de medallas, desde la pieza de metal cortada hasta la decoración y personalización de las medallas y ornamentos. Se mostrarán las técnicas de estampado, esmaltado y tejido en cadena.

Duración de la visita: entre 30 y 45 minutos.

En francés. Visitas disponibles en inglés, alemán y español.

No hay visitas en días festivos.

Plazas limitadas: 14 personas por visita.

Salidas a las 10.00 h.

Precio

– adultos: 5?

– estudiantes, mayores de 65 años, hospitaleros, militares y religiosos con justificante: 3?

– gratis para menores de 17 años con justificante.

Solo con reserva en el sitio web que figura más abajo.

